Schnelle Hilfe für Eltern in Düsseldorf Kein Kita-Platz – was nun?

Alle Folgen der Serie

- Wo japanische und deutsche Kinder gemeinsam aufwachsen

- Das ist die Kita-Situation in Düsseldorf – so viele Plätze fehlen und so ist der Ausbau geplant

- Besondere Angebote in Düsseldorf – diese Kitas mit Spezialangebot gibt es

- Kein Kita-Platz, und nun?

- Wie kinderfreundlich ist Düsseldorf?

- Der Start in die Kita – was für Eltern im ersten Jahr wichtig ist

- Warum man in einer Mangel-Situation Erzieher/in wird – Auszubildende erzählen, was an diesem Job so toll ist

