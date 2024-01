Betreuung in Düsseldorf Darum setzt die Kitaplatz-Vergabe Düsseldorfer Eltern unter Druck

Bei den Düsseldorfer Eltern mit kleinen Kindern steigt in diesen Tagen die Spannung. Denn ab dem 1. Februar beginnt die Verteilung der Plätze für das neue Kita-Jahr 2024/25. „Dieser Prozess erstreckt sich über Monate, dass jemand in den ersten 14 Tagen keine Zusage bekommt, heißt also nicht, dass er in diesem Jahr leer ausgeht, wir finden in aller Regel Lösungen“, sagt Stephan Glaremin, Leiter des Amtes für Soziales und Jugend. Kostenpflichtiger Inhalt Anspannung dürfte es in einer Reihe von Familien trotzdem geben, denn viele Alleinerziehende und Paare sind aus beruflichen Gründen auf eine klare und möglichst frühzeitige Zusage eines Betreuungsplatzes angewiesen. Die wichtigsten Fakten im Überblick.