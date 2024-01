Kita und Kleinkinder Was man zum guten Start in der Kita braucht

Der Kita-Start ist für Kinder und Eltern gleichermaßen aufregend. Schon früh ist der Druck auf die Eltern groß, denn wer sein Kind in eine Kindertagesstätte geben möchte, muss sich rechtzeitig um einen Platz kümmern. „Besonders begehrt sind Plätze für Kinder unter drei Jahren“, weiß Hans-Werner Wenzel, Geschäftsführer des Evangelischen Sozialwerks Dormagen, das in Dormagen insgesamt 661 Kita-Plätze anbietet, davon sind 138 für Kinder unter drei Jahren. Wenn das Kind nun einen Platz hat und in die Kita kommt, gibt es im Vorfeld viele Fragen: Was braucht mein Kind für einen gelungenen Start in den Kindergarten? Und: Was kosten die benötigten Dinge?