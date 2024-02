Weltkinder-Kitas in Duisburg Mehrsprachigkeit in der Kita – geht das?

Eine multilinguale Kita, das hört man eigentlich selten. Die Weltkinder-Kitas vom gemeinnützigen Träger ISS-Netzwerk (Netzwerk „Interkultureller Sozialer Service“) gibt es in Köln und in Duisburg, in Remscheid, Wuppertal und in Monheim am Rhein. In allen Kitas werden unterschiedliche Sprachen gesprochen. In der Kita an der Kopernikusstraße sind es Deutsch, Englisch und Türkisch, in einer weiteren Französisch und Italienisch, in der dritten Chinesisch und Englisch und in der vierten Englisch und Spanisch. Wir haben uns in der Kita „Kopernikusstraße“ mit Bianca Junker, pädagogische Leiterin, und Kevin Andel, organisatorischer Gesamtleiter der Weltkinder-Kitas, getroffen.