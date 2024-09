„Total“ unterschätzt Wie Sie eine Blutvergiftung bei Kindern erkennen

Sasse forderte eine bessere Vernetzung sowie Ausbildung von Pflegekräften, Notfallmedizinerin und Hebammen. „Auch Laien, wie Eltern und Lehrer, müssen besser eingebunden werden.“ Bei Sepsis gehe es vor allem darum, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Dies könne die Sterblichkeit deutlich senken. „Kinder haben sehr wenig körperliche Reserven und gerade bei der Sepsis muss extrem schnell gehandelt werden.“ Dies gelinge aber „sowohl in den Familien als auch beim medizinischen Personal in sehr vielen Fällen nicht“, so der Experte.