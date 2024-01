Spielplätze in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal Neue Spielplätze werden geplant

In der Gemeinde Brüggen gibt es bereits eine umfangreiche „Zu erledigen“-Liste. Darauf stehen einige Bolz- und Spielplätze im gesamten Gemeindegebiet. So soll etwa die Umgestaltung des Bolzplatzes Tulpenweg in Bracht fortgesetzt werden. Das Besondere dabei: „Dies soll in Zusammenarbeit mit den jugendlichen Nutzern geschehen“, kündigt Thomas Jäger von der Burggemeinde an. Investitionen sind außerdem vorgesehen in zwei weitere Bolzplätze: Der frühere Bolzplatz „Op de Haag“ in Bracht soll ebenso umgestaltet werden wie der Bolzplatz unterhalb des Vennbergs.