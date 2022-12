Stiftung Warentest Das sind die besten Babyphones

Wer es simpel mag und keine großen Extras benötigt, der ist mit Babyphones, die nur den Ton übertragen, auf der sicheren Seite. In dieser Kategorie liegen die Preise auch deutlich unter den Modellen mit Video-Funktion. Am besten hat das Modell SCD713 von Philips Avent abgeschnitten - und ist damit sogar in allen drei Kategorien der Testsieger. Laut den Experten „überträgt es den Ton ordentlich, lässt sich im Alltag sehr gut nutzen und hat einen ausdauernden Akku mit Saft für 48 Stunden.“ Für das beste Ergebnis gab es von Stiftung Warentest ein „gut“ (1,9). Das Modell kostet im Schnitt 99 Euro. Das zweitbeste Gerät im Test kostet jedoch gerade einmal 35 Euro: Das Reer Nova hat nur minimal weniger Punkte erreicht und wurde von den Testern mit der Gesamtnote „gut“ (2,2) bewertet.