Bauernhöfe und Parks Die schönsten Ausflugsziele für Kinder in NRW

Am 23.03. öffnet der Ketteler Hof in Haltern am See wieder seine Outdoor-Pforten. Die In- und Outdoor-Spielewelt bietet größeren Kindern hohe Klettergerüste, Rutschen und eine Rodelbahn. Kleinere Kinder können in einer Eisenbahn den Park entdecken oder auf dem Wasserspielplatz herumtoben. Außerdem ist auf dem Gelände ein Streichelzoo mit Ziegen, Schafen, Damwild und Meerschweinchen. Auch dort haben Gäste die Möglichkeit, sich auf einer Picknickfläche selbst zu versorgen oder vor Ort Speisen und Getränke zu kaufen. Der Eintritt kostet für alle ab zwei Jahren 17 Euro per vorab Buchung und 19 Euro an der Tageskasse.