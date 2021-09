Fakt 5 über das Erntedankfest: Nordamerika

Der Thanksgiving Day in den USA findet immer am 23. November statt. Die Kanadier feiern das Fest am zweiten Montag im Oktober. In beiden Ländern ist es ein gesetzlicher Feiertag. In Kanada gibt es zudem liturgische Feiern in Kirchen. Ein traditionelles Gericht ist in Nordamerika der Truthahn.