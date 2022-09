Brauchtum : Warum wir Erntedank feiern

Foto: Shutterstock/Rawpixel.com Infos 10 Fakten zum Erntedankfest

Es ist kein Fest, das zu den gesetzlichen Feiertagen gehört. Dafür ist das Erntedankfest aber ein uralter Brauch, der religiös motiviert ist. Auch heute noch feiern Christen mit Gottesdiensten Erntedank. Wann das Erntedankfest ist und wie man diesen Tag feiert, erfahren Sie hier.

Traditionell findet das Erntedankfest immer am ersten Sonntag im Oktober statt. Dabei werden Gaben, meist Teile der Ernte, zum Altar getragen, es finden Prozessionen statt und meist gibt es ein geselliges Beisammensein. Es ist eines der Feste, die im Brauchtum fest verankert sind und die im Herbst einfach dazugehören.

Wann ist Erntedankfest in Deutschland 2022?

Das Erntedankfest folgt einem festen Termin, nämlich dem ersten Sonntag im Oktober. 2022 fällt dieser auf den 2. Oktober, also den Tag der Deutschen Einheit. Da hat man in Deutschland also gleich doppelten Grund zum Feiern. Ein gesetzlicher Feiertag ist Erntedank hingegen nicht. Vielmehr gehört das Fest zum christlichen Kalender, aber nicht zum Kirchenkalender, da sich dieser nach der Heilsgeschichte richtet.

Warum feiert man Erntedankfest?

Da das Erntedankfest älter ist als das Christentum, hat die Religion die Bräuche einfach übernommen beziehungsweise dem christlichen Geist angepasst. Deshalb feiert man das Erntedankfest, um sich bei Gott für die Ernte zu bedanken. Deshalb ist Grün die liturgische Farbe dieses Festes. Grün steht im christlichen Glauben für Leben, Wachsen und Hoffnung. Nach christlichem Glauben ist Gott allein dafür verantwortlich, dass die Menschen eine gute Ernte einfahren, denn alles kommt von ihm, also auch das Wetter, das für das Wachsen der zu erntenden Pflanzen zuständig ist.

Seit wann feiert man Erntedankfest?

Das Erntedankfest ist ein uralter Brauch. Schon in vorchristlicher Zeit gab es vergleichbare Riten. Bekannt sind sie aus Nordeuropa, Israel, Griechenland und dem Römischen Reich. In der römisch-katholischen Kirche gibt es das Erntedankfest seit dem dritten Jahrhundert. Einen festen Termin gab es hingegen nicht. Das liegt daran, dass sich je nach Klima die Erntezeit verschiebt. Wie die Reformation zahlreiche Veränderungen im Christentum herbeiführte, so hatte sie auch Folgen für das Erntedankfest. So gab es evangelische Kirchenordnungen, die Erntedank mit anderen Terminen verbanden. Einige legten Erntedank auf den Bartholomäustag am 24. August, andere auf den Michaelistag, also den 29. September, und wieder andere auf den Feiertag des Heiligen Sankt Martin, also den 11. November. Durchgesetzt hat sich letztlich der Michaelistag, beziehungsweise der Sonntag nach diesem Termin. Grund dafür ist ein Erlass des preußischen Königs aus dem Jahr 1773. Damit konnte Erntedank auch auf einen Termin im September fallen. Inzwischen hat sich der erste Sonntag im Oktober etabliert. Dieser Termin wurde 1972 von der römisch-katholischen Bischofskonferenz festgelegt. Die Gemeinden sind aber nicht dazu verpflichtet, das Fest zu feiern und auch nicht an den Termin gebunden. Die evangelische Kirche hat diesen Termin erst zu Beginn der 2000er-Jahre anerkannt. Abweichungen gibt es in der Moselregion, in der Wein angebaut wird. Dort feiert man das Fest nach dem Ende der Weinlese am zweiten Sonntag im November. Lediglich im Dritten Reich war das Erntedankfest ab 1934 ein gesetzlicher Feiertag und fiel auf den ersten Sonntag im Oktober. Das Regime lud den Tag ideologisch auf und stellte die Bedeutung der Bauernschaft für das Reich in den Fokus. Aber nicht nur das Christentum kennt dieses Fest. Im Judentum gibt es Schawuot, welches zu Beginn der Ernte gefeiert wird, und Sukkot, das Laubhüttenfest. Dieses feiert man am Ende der Lese.

Wie feiert man Erntedankfest in Deutschland?

Lesen Sie auch So vielfältig ist der Kürbis : Das sollten Sie über das gruselige Fruchtgemüse wissen

In Deutschland gibt es zahlreiche Bräuche, die beim Erntedankfest üblich sind. Die Feiern finden meist in Kirchen statt. Regional gibt es auch Prozessionen. Dabei werden Feldfrüchte, Getreide und Obst dekorativ aufgestellt. Auch Mehl, Honig oder Wein dienen der Dekoration. Mancherorts gibt es aus Getreide oder Reben geflochtene Erntekronen. Die Krone steht symbolisch für das täglich Brot. Sie werden in der Kirche aufgestellt oder durch den Ort getragen. Diese Gaben sollen daran erinnern, dass es nicht allein in der Hand der Menschen liegt, wie die Ernte ausfällt. Die Gaben werden nach den Gottesdiensten meist verteilt und landen bei Bedürftigen, in Obdachlosenheimen oder in caritativen Einrichtungen. In ländlichen Regionen ist es auch üblicher Brauch, Strohpuppen auf den Feldern zu verbrennen oder Jahrmärkte zu veranstalten. Ein zum Erntedankfest weit verbreitetes Lied heißt "Wir pflügen und wir streuen". Gedichtet wurde es 1783 von Matthias Claudius. Der Text war zunächst Teil eines Artikels unter dem Titel "Paul Erdmanns Fest". Er beschrieb ein fiktives Erntedankfest auf dem Lande. Später wurde der Text zu einem Kirchenlied umfunktioniert. Die heute bekannte Melodie stammt vom Komponisten Johann Abraham Peter Schulz.

Wie feiert man Erntedankfest in anderen Ländern?

Erntedank wird nicht nur in deutschen Gemeinden gerne gefeiert. Auch im Ausland kennt man diesen Brauch. Auch in Österreich bevorzugen katholische Kirchengemeinden den ersten Sonntag im Oktober als Termin. Je nachdem, welche Landwirtschaft in einer Region betrieben wird, kann sich der Termin jedoch unterscheiden. Pfarren in Landgemeinden feiern in Österreich eher Ende September. Oft eingebunden wird dabei die lokale Landjugend. Auch Wallfahrten anlässlich des Festes oder Umzüge sind in Österreich keine Seltenheit.

Das bekannteste ausländische Erntedankfest ist der Thanksgiving Day in Nordamerika. Er erinnert an das erste Erntedankfest der Pilgerväter. Traditionell isst man an diesem Tag einen Truthahn und die Familie kommt zusammen. Jedoch ist das heutige Fest kein reines Erntedankfest, sondern ein Fest zum Dank für alles Gute und allen Erfolg. In den USA feiert man das Fest am vierten Donnerstag im November. Die Kanadier feiern das Fest am zweiten Montag im Oktober. In beiden Ländern ist es ein gesetzlicher Feiertag. In Kanada gibt es zudem liturgische Feiern in Kirchen. Der christliche Gedanke erinnert dabei stark an die Bräuche in Europa. Dadurch ist das kanadische Thanksgiving vergleichbarer mit dem deutschen Erntedankfest.

In Japan feiert man Niiname-sai. Übersetzt bedeutet das „Kosten des neuen Reises“. Dabei handelt es sich um ein Ritual, bei dem der Kaiser den Göttern frisch geernteten Reis opfert. Im ersten Jahr nach der Thronbesteigung eines Kaisers nennt man es Daijō-sai. Erstmals wurde das Fest in Japan im Jahr 678 gefeiert. Heute hat sich aus dem Erntedankfest ein gesetzlicher Feiertag entwickelt. Begangen wird er am 23. November. Man nennt ihn "Tag des Dankes für die Arbeit".

In Slowenien nennt man das Fest "Zahvalna nedelja". Das bedeutet so viel wie "Dankessonntag". Gefeiert wird Zahvalna nedelja immer am ersten Sonntag nach Allerheiligen.

Termine Erntedankfest ab 2023

Da Erntedank immer auf den ersten Sonntag im Oktober fällt, kann man auch genaue Daten nennen, wann das Fest stattfindet. Die Termine für die kommenden Jahre sind: