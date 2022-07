Fakt 6 über E-Bikes: Umweltfreundlichkeit

Durch die strengeren Regelungen von Kleinkraftfahrzeugen sind diese kaum auf deutschen Straßen vertreten. Anders in den Nachbarländern: In Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und der Schweiz erfreuen sich S-Pedelecs großer Beliebtheit. Vor allem bei Menschen, die in Corona-Zeiten öffentliche Verkehrsmittel vermeiden möchten, ist das S-Pedelec beliebt. Generell sind E-Bikes umweltfreundlich und eine günstigere Alternative zum eigenen Auto.