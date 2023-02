American Football Super Bowl Rezepte für zu Hause

Der Super Bowl Sunday ist für viele Amerikaner ein Festtag, der gefeiert wird. Entsprechenden Ehrgeiz setzt manch einer in die Partyvorbereitungen und zaubert Fingerfood nach den verschiedensten Rezepten. Den Super Bowl guckt man gerne gemeinsam, viele Millionen Amerikaner verfolgen das Geschehen an den Bildschirmen. Zum Super Bowl bietet es sich an, Snacks zu wählen, die einfach zu essen und im besten Fall auch gut vorzubereiten sind. Besonders beliebt sind in Amerika Chicken Wings, die mit den unterschiedlichsten Marinaden und Dips kombiniert werden können. Aber auch ansonsten steht alles hoch im Kurs, was auf dem Grill oder im Smoker zubereitet werden kann: Burger-Patties, Steak, Hähnchen, Spare Ribs, Pulled Pork und vieles mehr. Das Fleisch kann dann einfach so oder in Form von Burgern oder als Sandwich gegessen werden. Damit das Verzehren einfach ist und man möglichst viele unterschiedliche Kreationen probieren kann, sind kleinere Häppchen beliebt, die mit wenigen Bissen verspeist sind. Gerne werden sogenannte Slider Buns, also kleine Burger-Brötchen, verwendet. Mit weiteren Zutaten lassen sich daraus Mini-Cheese- oder Pulled-Pork-Burger zaubern. Besonders wichtig sind dabei zusätzlich die passenden Saucen.