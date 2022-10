Adventskränze : So können Sie Ihren Adventskranz selber basteln

Foto: dpa/Monika Skolimowska Infos 10 Tipps zum Basteln eines Adventskranzes

Weihnachten steht vor der Tür und die meisten Menschen fangen bereits mit den ersten Weihnachtsvorbereitungen an. Zu einem sinnlichen Fest gehört auch immer ein Adventskranz dazu, den Sie kinderleicht selber basteln können. Hier finden Sie Anleitungen zum Gestalten eines eigenen Adventskranzes.

Der erste Advent fällt in diesem Jahr bereits in den November – höchste Zeit sich um Weihnachtsdekorationen zu kümmern: Weihnachtsbaum, Adventskalender, Adventskranz und vieles mehr!

Wer selbst kreativ werden möchte, der findet hier Anleitungen und Tipps zum Basteln eines individuellen Adventskranzes.

Kann man einen Adventskranz selber basteln?

Im Handel sind Adventskränze meist mit künstlichen Tannenzweigen aus Plastik erhältlich, im Gartencenter oder beim Floristen aus natürlichen Materialien. Die gebundenen Kränze sehen schön aus, haben aber ihren Preis. Einen günstigen und schönen Adventskranz mit echten Tannenzweigen basteln Sie am besten selbst.

Die Materialien für den Adventskranz können Sie sogar kostenlos im Wald sammeln. Oder Sie basteln den Adventskranz mit einem Bastelset selbst. Die einfachste Form des Adventskranzes besteht aus vier Kerzen, die auf einem Teller oder Tablett mit weihnachtlicher Deko stehen.

Neben Kerzen wird der Adventskranz noch mit anderem weihnachtlichen Schmuck versehen, darunter beispielsweise Schleifen, Walnüsse, kleine Kugeln oder Holzfiguren. Sowohl die Deko als auch den Adventskranz kann man selber basteln oder bei einem Floristen kaufen. Je nachdem aus welchem Material der Adventskranz sein soll, erfordert das Basteln ein wenig Geduld, da Materialien wie beispielsweise Eukalyptus nicht so einfach zu binden sind.

Welche Materialien eignen sich zur Herstellung eines Adventskranzes?

Für einen traditionellen, runden DIY-Adventskranz benötigen Sie die folgenden Materialien: einen Strohkranz, Basteldraht oder Krampen, eine Gartenschere und Tannenzweige. Zusätzlich benötigen Sie Kerzenständer oder Kerzenteller und natürlich vier Kerzen. Deko für den Kranz können Sie kaufen oder in der Natur sammeln.

Viele Naturmaterialien – inklusive der Tannenzweige – finden Sie im Wald. Nach § 39 im Bundesnaturschutzgesetz ist das Sammeln von Naturmaterialien in geringen Mengen für den Privatgebrauch außerhalb der Naturschutzgebiete erlaubt. Es spricht also nichts dagegen, Ihre kreativen DIY-Ideen in die Tat umzusetzen.

Für den selbstgemachten Adventskranz eignen sich am besten die Tannenzweige einer Nordmanntanne. Fichtenzweige nadeln zu schnell. Sie können aber auch schöne Alternativen wie Scheinzypresse, Wacholder und Thuja verwenden. Erlaubt sind alle immergrünen Gewächse, die Ihnen gefallen – sogar Efeu oder eine Mischung verschiedener Zweige und Blätter.

Tannenzweige oder immergrüne Pflanzen können Sie mit dem Basteldraht um einen Rohling aus Stroh befestigen. Für die Kerzen gibt es Kerzenhalter oder Kerzenteller in verschiedenen Größen. Zur Verzierung des Kranzes eignen sich natürliche Materialien wie Tannenzapfen, Eicheln, Walnüsse, Moos, Baumrinde, getrocknete Zitronenscheiben, Zweige, Efeublätter und rote Beeren oder Hagebutten. Bemalen Sie natürliche Dekoelemente wie Eicheln, Walnüsse und Tannenzapfen für einen besonderen Look einfach in silberner oder goldener Acrylfarbe. Zusätzlich können Sie den Kranz mit Girlanden, breiten Geschenkbändern, Holzsternen, Lichterketten und kleinen und großen Christbaumkugeln schmücken.

Welches Zubehör brauche ich, um einen Adventskranz zu basteln?

Diese Dinge sollten Sie parat halten, bevor Sie einen Adventskranz selbermachen:

Strohkranz oder Rohling

Basteldraht oder Krampen

Gartenschere

Vier Kerzenteller

Vier Kerzen

Grüne Zweige

Naturmaterial wie Eicheln, Tannenzapfen, Hagebutten, Walnüsse, Moos und Zweige

Deko wie Christbaumkugeln, Christbaumschmuck und breite Geschenkbänder

Acrylfarbe

Wie stelle ich den Rohling für den Adventskranz her?

Ein Rohling ist ein Strohkranz, der die Grundlage des Adventskranzes bildet. An ihn werden die Tannenzweige gebunden. Einen Adventskranz-Rohling können Sie im Handel kaufen, im Online-Shop bestellen oder selbermachen. Für den DIY-Rohling benötigen Sie:

Biegsame Zweige, Stroh oder Zeitungspapier

Grüner Draht

Klebeband

Um einen Strohrohling selbst zu machen, müssen Sie das Stroh mit dem gewünschten Durchmesser zu einem runden Kranz zusammenfügen. Wickeln Sie dafür den Basteldraht eng um den Strohrohling.

Bei Rohlingen aus Zweigen oder Zeitung verhält es sich ähnlich: Rollen Sie die Materialien mit dem gewünschten Durchmesser auf und fügen Sie die Rolle dann zu einem runden Kranz zusammen. Neben Basteldraht hilft Klebeband. Wir empfehlen Malerklebeband beziehungsweise Kreppband, da sich dieses leicht abreißen lässt. Mit dem Rohling können Sie die Größe des Adventskranzes festlegen.

Wie kann ich einen Adventskranz zum Aufhängen machen?

Ein hängender Adventskranz ist ein Blickfang. Wie ein Kronleuchter können Sie ihn an der Decke aufhängen. Nur muss der Adventskranz richtig konzipiert sein, damit er sicher und waagerecht hängt. Dafür sollten Sie am besten vier Hängepunkte an jeder Seite des Adventskranzes befestigen.

Das Grundgerüst des hängenden Adventskranzes basteln und dekorieren Sie wie einen normalen Adventskranz – mit den Natur- oder Kunstmaterialien Ihrer Wahl. Sie müssen jedoch darauf achten, dass der Kranz auch von unten vollkommen mit Tannzweigen, Moos oder anderen Materialien bedeckt ist. Als besonderes Extra können Sie hängende Elemente hinzufügen, die dekorativ unter dem Kranz baumeln.

Verwenden Sie zum Aufhängen normales Paketband oder ein festes Geschenkband. Binden Sie das Band an vier gegenüberliegenden Seiten um den nackten Rohling, bevor Sie den Kranz dekorieren. Der Kreuzungspunkt über dem Kranz muss in der Mitte liegen und alle Fäden müssen gleich lang sein. Achten Sie darauf, dass der Kranz am Ende waagerecht aufgehängt werden kann. Stimmt die Länge, müssen Sie oben nur noch eine Schlaufe binden und den Adventskranz an der gewünschten Stelle aufhängen.

Basteln mit Kindern: Wie gehen einfache Adventskränze?

Mit Kindern Plätzchen backen, den Weihnachtsbaum schmücken und natürlich auch den Adventskranz basteln – das alles erhöht die Vorfreude auf Weihnachten. Genau wie einst die Waisenkinder des Rauhen Hauses können kleinere Kinder so das zählen lernen – zumindest bis vier.

Mit dieser Anleitung basteln Sie einen einfachen Adventskranz mit Ihren Sprösslingen:

Naturmaterialien mit den Kindern im Wald sammeln. Es eignen sich Zweige, Tannenzapfen, Baumrinden, Moos, Tannenzweige, Eicheln und vieles mehr. Naturmaterialien bemalen – etwa in Weiß, Silber oder Gold. Naturmaterialien trocknen lassen. Strohrohling kaufen oder selbst machen. Tannenzweige in kleine Stücke schneiden. Mehrere kleine Tannenstücke zu einem Bündel zusammenfassen. Den unteren Teil des Bündels mit Basteldraht an den Rohling wickeln. Weitere Bündel leicht versetzt an den Kranz wickeln, bis dieser vollständig von Tannenzweigen bedeckt ist. Kranz nach Belieben mit Naturmaterialien dekorieren. Diese können ebenfalls mit Draht am Kranz befestigt werden. Kerzenteller aufsetzen und darauf die Kerzen stecken.

Vor allem beim Bemalen der Naturmaterialien und beim Dekorieren des Kranzes helfen die meisten Kinder gerne mit. Anstelle von echten Kerzen können auch batteriebetriebene Kerzen verwendet werden. Diese Variante bietet sich für Haushalte mit Kleinkindern an.

Was sind moderne Alternativen zu klassischen Adventskränzen?

Nicht immer muss es die der traditionelle Adventskranz mit Tannenzweigen sein: Ein moderner und außergewöhnlicher Adventskranz kann ebenfalls Weihnachtsstimmung in Ihren Wohnräumen verbreiten. Beispielsweise können Sie vier Kerzen auf einer Wurzel platzieren oder den Kranz anstelle von Tannenzweigen mit getrockneten Blumen schmücken.

Weiße oder helle Trockenblumen und Blätter sind für den modernen Adventskranz sehr beliebt. Eine weitere moderne Variante kann aus Gräsern wie Feder- oder Engelshaargras gebastelt werden. Flauschig und engelsgleich sieht der weiße Adventskranz aus Federn aus.

Wer es einfach mag und für die nächsten Jahre vorsorgen möchte, kann auch einen festlichen Kerzenhalter kaufen. Ebenso minimalistisch sind vier Kerzen, die Sie auf ein Tablett oder eine Baumscheibe stellen können und mit wenig Deko wie beispielsweise einem einzelnen Tannenzweig, etwas Moos oder kleinen Christbaumkugeln und Tannenzapfen schmücken.

Wie halte ich meinen Adventskranz lange frisch?

Der Adventskranz hält länger frisch, wenn er in dunklen, kühlen Räumen gelagert und nur am Sonntag in das warme Wohnzimmer gestellt wird. Das ist zwar möglich, aber so versprüht der Adventskranz an Werktagen keine Weihnachtsstimmung. Regelmäßiges befeuchten ist die bessere Alternative.

Besprühen Sie den Kranz einfach alle zwei Tage mit einem Zerstäuber mit etwas Wasser. Das schützt die Naturelemente vor dem Austrocknen. Zweige einer Nordmanntanne oder einer Edeltanne sehen lange frisch aus und verlieren über einen längeren Zeitraum weniger Nadeln als beispielsweise die Zweige einer Fichte.

Wie verhindere ich, dass mein Adventskranz anfängt zu brennen?

Durch regelmäßige Befeuchtung sieht der Adventskranz nicht nur frischer aus, das Befeuchten verhindert auch, dass die ausgetrockneten Zweige Feuer fangen. Achten Sie jedoch dennoch darauf, dass die Flamme der Kerze auch mit voranschreitendem Abbrennen keine der Zweige erreichen kann.

Stellen Sie Ihren Kranz nicht in der Nähe leicht flammbarer Gegenstände oder Textilien auf. Durch einen Luftzug könnten schnell die Gardinen in Flammen stehen. Mit Haarspray sollten Sie den Kranz niemals besprühen. Haarspray soll die Nadeln angeblich vor dem Austrocknen schützen, erhöht die Brandgefahr jedoch um ein Vielfaches.