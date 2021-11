Gewürze, Plätzchen, Gutscheine : Adventskalender gehen auch ganz ohne Schokolade

Ein Adventskalender ist nicht nur bei Kindern beliebt. Selbst gemacht bekommt er noch mal einen anderen Wert. Warum nicht mal einen Kalender mit Botschaften oder kulinarischen Mixturen verschenken?

Wie wär's mit Plätzchen, Gewürzmischungen, Gutscheinen oder Botschaften - abgefüllt in aufgehübschten Gläschen, etwa mit angesprühten Deckel und aufgeklebten Sternen? „Gläser haben den nachhaltigen Vorteil, dass man sie jedes Jahr wieder benutzen kann“, sagt Katja Fischborn von der DIY Academy in Köln. Und damit sie nach dem täglichen Leeren nicht blöd rumstehen, könne man sie weiter als Deko verwenden. „Etwa mit Lichterketten füllen“, schlägt die Sprecherin der Kreativitätsschule.

Schwebender Adventskalender aus Pappbechern

Und an was für Gutscheine denkt sie so? Mal wieder ins Kino gehen, einen Escape-Room (online) aufsuchen, einen Abend babyfrei, fünf Mal den Geschirrspüler ausräumen, einen Fahrrad-Ausflug ins Waldlokal – Fischborn nennt zahlreiche Beispiele. Hinter den nummerierten Glas-Türchen könnten aber auch kleine Botschaften stecken, die ans Herz gehen. „Einfach mal Danke sagen für Dinge, die selbstverständlich scheinen“, regt Fischborn an. Etwa „Danke, dass du immer mein Lieblingsduschbad für mich mitbringst“ oder „Danke, dass du so oft meine Lieblingslinsensuppe kochst, obwohl du sie selber gar nicht magst“.