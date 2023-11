Auffällig, selten oder bunt Diese Zimmerpflanzen liegen im Trend

Die Monstera, auch als Fensterblatt bekannt, ist als Zimmerpflanze beliebt und hat in den letzten Jahren ein Revival erlebt. Ein Trend geht zu seltenen Pflanzen und da gehört die Monstera Thai Constellation (Thailändisches Sternbild) dazu. Sie hat auffällige, bunte Blätter. Später bekommt sie tief geschlitzte, sattgrüne Blätter mit Sprenkeln in Creme. Die Panaschierung bleibt bestehen. Ihre Blattsprenkel sollen an den Sternenhimmel über Thailand erinnern, daher ihr Name.