Für Knobelfreunde

„Smart Eggs“ sind farbenfrohe Plastikeier, die in ihrem Inneren teilweise hohl sind. Zentrale Bedeutung hat ein Stab, der in jeder Packung dabei liegt und oben an dem Ei eingesteckt werden kann. Ziel des Geduld- und Lernspiels ist es, den Stab so hin- und herzubewegen, dass er es durch ein inneres Labyrinth bis zum unteren Teil des Eis schafft. Super ist, dass es „Smart Eggs“ in verschiedenen Modellen und Schwierigkeitsstufen gibt. „Layer Lava“ zum Beispiel ist für den Einstieg optimal. Fazit: Hier sind Fingerfertigkeit, Konzentration und Geduld gefragt; kniffelig.

Smart Egg 1 – Layer Lava von Laszlo Gergely, erschienen bei Smart Egg/Asmodee. 1 oder mehr Spieler, ab 6 Jahren, ca. 10 Euro.