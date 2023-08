Designwettbewerb „Red Dot Award“ Ausgezeichnete Designs – so schön können Apps, Reisemobile und Kaffeemaschinen sein

Milk Not by Cows

Für die Kampagne „Milk Not by Cows“ für das Produkt „St. Hubert Oat Milk“ wurde die Agentur RedBank, aus Beijing, China ausgezeichnet. Das Unternehmen St. Hubert, Shanghai, China hatte die Kampagne in Auftrag gegeben. Zu sehen sind auf der Anzeige für die französische Hafermilch Landwirte, die Haferähren melken.