5000 Menschen bei Demo in Dortmund Apotheken und Arztpraxen aus Protest dicht

Weil Apotheker und Hausärzte die ambulante Gesundheitsversorgung bedroht sehen, sind am Mittwoch aus Protest in Nordrhein-Westfalen die meisten Apotheken sowie zahlreiche Hausarztpraxen geschlossen geblieben. Zu einer zentralen gemeinsamen Kundgebung in Dortmund kamen am Mittag nach Polizeiangaben knapp 5000 Apotheker, Mediziner und deren Mitarbeiter zusammen, um ihrem Ärger über die Gesundheitspolitik der Bundesregierung Luft zu machen. Am Protest beteiligten sich den Angaben der aufrufenden Verbände zufolge auch Apothekenteams aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch bei den Hausärzten sei die Bereitschaft groß gewesen, sich an der Protestschließung zu beteiligen, hieß es beim Hausärzteverband Westfalen-Lippe.