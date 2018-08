27. Juli 2018: Der 27. Juli war ein optimaler Tag für Astronomie-Begeisterte: Zu sehen war die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts mit einer Dauer von 103 Minuten. Der Mars stand außerdem so nah wie seit Jahren nicht und war gut am Himmel erkennbar. Während der Mondfinsternis war außerdem die ISS mit Alexander Gerst am Himmel zu sehen.