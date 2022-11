Freizeit Das sind die besten Spiele für Zwei

Wer Gobblet Gobblers von Blue Orange sieht, denkt sofort an Tic Tac Toe. In den neun Feldern muss jeder Spieler versuchen, drei seiner Figuren in einer Reihe zu platzieren. So weit, so leicht. Doch die Figuren sind unterschiedlich groß – und größere dürfen über kleinere gestülpt werden. Das macht jede Partie deutlich unberechenbarer, und auch, wenn das Spiel ab fünf Jahren spielbar ist, so knobeln auch Erwachsene mitunter lange am Weg zum Sieg. Der Verlag gibt als Spieldauer 5 Minuten an, doch das ist von den Spielern abhängig.