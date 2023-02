“International Wedding Photographer of the Year 2022” Wie die besten Hochzeitsfotografen den „schönsten Tag“ festhalten

Die Gewinner des Fotowettbewerbs “International Wedding Photographer of the Year 2022” beherrschen die Kunst der Hochzeitsfotografie aufs meisterliche. In ihren Bildern spiegelt sich ihr Können in allen drei Disziplinen wider. Ungewöhnliche, überraschende Momente wurden festgehalten, Perspektiven eingenommen, wo der Fotograf zum Beobachter wird und doch mittendrin steckt und der Zauber eines Hochzeitstages eingefangen wird.