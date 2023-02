Vielleicht - vielleicht auch nicht Wie Corona für eine neue Unverbindlichkeit gesorgt hat

Auf Dauer jedoch erlebten die wenigsten Menschen einen sozialen Rückzug als befriedigend. „Soziale Verarmung führt zu emotionaler Verarmung“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie. So hänge es meist mit Ängsten zusammen, wenn Menschen sich langfristig nur noch in den eigenen vier Wänden wohl und sicher fühlten. Aus seiner Sicht handle es sich in den allermeisten dieser Fälle um ein trügerisches Wohlgefühl, „denn es liegt in der Natur des Menschen, neue Erfahrungen zu suchen, die Umwelt zu erkunden und anderen begegnen zu wollen“.