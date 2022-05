Checkliste​: Worauf man beim Kauf einer Sonnenbrille achten sollte​

Baierbrunn Beim Kauf einer Sonnenbrille entscheidet in erster Linie meist der Geschmack. Doch sie sollte mehr als nur gut aussehen. Auf welche Kriterien man für einen zuverlässigen UV-Lichtschutz für die Augen achten sollte.

Achten sollte man auch darauf, dass das Sonnenbrillenmodell ausreichend Abdeckung für die Augen bietet. Am besten sind Fassungen, die bis zu den Brauen reichen, und breite, eng anliegende Bügel. So gelangt möglichst wenig UV-Licht in die Augen. Und natürlich sollte man auch die Angaben zum UV-Schutz der Gläser prüfen. Das CE-Zeichen zeigt an, dass UV-Licht mit einer Wellenlänge von bis zu 380 Nanometern blockiert wird. Aber auch Wellenlängen von 380 bis 400 Nanometern schaden dem Auge. Brillen, die auch diesen Bereich herausfiltern, sind mit der Aufschrift „UV400“ oder „100 Prozent UV-Schutz“ gekennzeichnet. Auf der sicheren Seite sind sie, wenn sie sich im Fachgeschäft beraten lassen, welche Sonnenbrille zu ihnen passt.