Am 10. September Bundesweite Aktionen zum Welttag der Suizidprävention

„Die Stärkung der Suizidprävention ist eine drängende, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das gilt einmal mehr vor dem Hintergrund der weiterhin gesetzlich nicht regulierten Suizidbeihilfe in Deutschland“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes (DHPV), Wilfried Hardinghaus, am Donnerstag in Berlin: „Jeder Mensch, der sich das Leben nimmt, ist ein Mensch zu viel.“