Ein Generationenkonflikt? 60 Jahre „Boomer“ – Die Generation der Vielen in der Kritik

Jochen Arntz findet die Kritik der Jüngeren okay, „denn im Grunde reibt sich jede Generation an der vorhergehenden“. Die Boomer hätten sich umgekehrt auch an den in den 1940er Jahren geborenen 68ern abgearbeitet, die in ihren Augen immer alles besser gewusst hätten. „Wenn es diese Reibung zwischen den Generationen nicht geben würde, träte die Gesellschaft auf der Stelle.“