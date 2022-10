Silvester-Traditon : Kein Bleigießen an Silvester mehr - darum ist die Silvester-Tradition verboten

Seit 2018 ist Bleigießen in Deutlschland verbote. Foto: Shutterstock/Wolfgang Golob

Ein Blick in die Zukunft gefällig? Zum Jahreswechsel hat das Bleigießen eine lange Tradition, die bis zu den Römern zurückreicht. Mittlerweile ist es aber verboten. Wir erklären warum und welche Alternativen es gibt.

Wann macht man das Bleigießen?

Zum Jahreswechsel gibt es eine Vielzahl an beliebten Bräuchen. Besonders gefragt sind Spiele, die einen Blick in die Zukunft versprechen. Eine typische Silvester-Tradition in vielen Familien war das Bleigießen. Dabei wurde ein Stück Metall über einer Kerze erhitzt bis es flüssig wurde und dann schwungvoll in kaltes Wasser gekippt. Die Form des erstarrten Metallstücks sollte Hinweise auf das neue Jahr geben.

Wie geht Bleigießen?

Die Grundlage ist ein Bleigieß-Set, das aus verschiedenen Metallstücken, einem Löffel und einem Figuren-Orakel besteht. Weiterhin benötigt man eine Kerze und eine Schüssel kaltes Wasser. Wer an der Reihe ist, wählt ein Metallstück aus und erhitzt es über einer Kerzenflamme im Löffel, bis es geschmolzen ist. Anschließend wird das flüssige Metall in kaltes Wasser gekippt. Die Masse erstarrt zu einer Figur, die anschließend mit den Mitspielern analysiert wird. Die Form soll eine Aussage über die eigene Zukunft im neuen Jahr ermöglichen. Alternativ kann man auch das Schattenbild betrachten, das entsteht, wenn die Figur gegen das Licht gehalten wird. Die Bedeutung wird in einem mitgelieferten Figuren-Orakel nachgeschaut.

Lesen Sie auch Silvester : Fondue – so gelingt das beliebte Festtagsessen

Woher kommt die Tradition?

Es ist ein alter Brauch, zum Jahreswechsel mit Hilfe eines Orakels in die Zukunft zu blicken. Während im Orient im Kaffeesatz gelesen wurde, soll das Bleigießen eine typische Tradition der Römer sein, da sie zu damaligen Zeiten bereits große Mengen an Blei verarbeiteten. Andere Schriften weisen den Brauch jedoch den Griechen zu.

Ursprünglich wollte man mit dem Bleigießen Hinweise auf Erfolg oder Misserfolg bei Kriegen und Feldzügen erhalten, später ließ man sich mit dem Orakel den Verlauf einer Krankheit vorhersagen. Bis vor wenigen Jahren war das Bleigießen in vielen Ländern ein großer Silvester-Spaß.

Wieso ist Bleigießen verboten?

Die Tradition des Bleigießens ist gefährlich. Blei ist ein giftiges Schwermetall, das bereits in geringen Dosen wirkt. Beim Erhitzen von Blei entstehen giftige Bleidämpfe, die über die Atmung in den Körper gelangen können. Nach dem Bleigießen werden die Metallstücke angefasst. Dabei geht das Schwermetall auf die Hände über und kann so in den Körper gelangen. Blei schädigt das Zentralnervensystem und damit die Hirnfunktion. Studien haben gezeigt, dass bereits geringe Mengen bei Kindern die Intelligenz-, Aufmerksamkeits- und Reaktionsleistungen beeinträchtigen sowie Verhaltensstörungen verursachen können. Blei steht weiterhin im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinflussen. Blei ist vor allem für Kindern im Mutterleib und Säuglingen und Kleinkindern gefährlich. Beim Gießen des flüssigen Bleis in kaltes Wasser besteht zudem die Gefahr, dass Spritzer des heißen Metalls auf der Haut Brandwunden verursachen.

Blei stellt eine Gefahr für die Gesundheit dar. Im Jahr 2018 legte die Europäische Union daher in ihrer Chemikalienverordnung einen neuen Grenzwert für Blei in Produkten fest. Dieser liegt seither bei weit unter einem Prozent. In ihren Tests stellte Stiftung Warentest in den Bleifiguren jedoch einen Anteil von über 70 Prozent des Schwermetalls fest. Die Bleigieß-Sets sind daher seit 2018 verboten und dürfen nicht mehr verkauft werden.

Alternativen zum Bleigießen

Wer auf die Tradition nicht verzichten möchte, greift zu alternativen Stoffen. Besonders für Kinder eignet sich als Bleiersatz Kerzenwachs. Das wird nicht so heiß. Erwachsene sollten vorher ausprobieren, wie das Wachs am Besten ausgegossen wird und welcher Löffel oder welche Gießkelle zum Einsatz kommt. Da Wachs eine geringere Dichte als Wasser hat, entstehen oftmals nur platte Formen, die an der Oberfläche schwimmen. Diese können aber gegen das Licht gehalten und der Schatten als Orakel gedeutet werden.

Eine Alternative für Erwachsene ist das ungiftige Metall Zinn. Es schmilzt schneller als Blei. Zinn ist aber über 230 Grad heiß und das erfordert eine gewisse Vorsicht beim Ausgießen.