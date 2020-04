Angeordnete Freizeit : Das müssen Arbeitnehmer zum Zwangsurlaub wissen

Foto: Shutterstock.com / kitzcorner Infos Diese 10 Tipps zum Zwangsurlaub müssen Arbeitnehmer jetzt kennen

Zwangsurlaub ist in Tagen der Corona-Krise ein nicht wegzudiskutierendes Mittel. Wenn "dringende betriebliche Belange" es erfordern, ist der Arbeitgeber berechtigt, für die Belegschaft Zwangsurlaub anzuordnen. Doch was verbirgt sich dahinter, welche rechtlichen Grundlagen gibt es und was muss der Arbeitnehmer akzeptieren?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marcus Italiani

"Zwangsurlaub" klingt zunächst paradox. Denn eigentlich steht jedem Arbeitnehmer Urlaub zu Erholungszwecken zu. Man kann also strenggenommen nicht von "Zwang" sprechen. Allerdings können Mitarbeiter eines Unternehmens in der Regel wählen, wann sie Urlaub nehmen möchten und wie lange er dauern soll, auch wenn der Urlaubswunsch natürlich den vertraglichen festgelegten Bestimmungen entsprechen muss. Hierauf kann der Chef nur in seltenen Fällen aus betrieblichen Gründen Einfluss nehmen.

Was ist Zwangsurlaub?

Wenn ein Arbeitgeber seinen Angestellten Urlaub verordnet, ohne dass diese ihn eingereicht oder beantragt hätten, dann spricht man von Zwangsurlaub. Voraussetzung dafür sind dringende betriebliche Belange. Letztlich ist Zwangsurlaub ein Instrument, das in schwierigen Zeiten Kündigungen vermeiden soll.

Wann ist Zwangsurlaub zulässig?

Nach § 7 Absatz 1 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) ist der Arbeitnehmer selbst für die zeitliche Gestaltung seines Urlaubs zuständig. Zwangsurlaub ist hingegen zulässig, wenn dringende betriebliche Belange es erfordern. Diese liegen vor, wenn eine unvorhergesehene Krise eintritt, die Produktionen behindert oder stoppt und insgesamt existenzbedrohend auf den Betrieb wirkt. Letztlich sollen sowohl fristlose Kündigungen wie auch absehbare Beendigungen von Arbeitsverhältnissen hierdurch vermieden werden. Bevor man seine Angestellten in den Zwangsurlaub schickt, sollten allerdings zunächst andere Maßnahmen getroffen werden. So könnten Arbeitnehmer angehalten werden, Überstunden abzubauen oder im Homeoffice arbeiten, Kurzarbeit könnte zudem angeordnet werden. Das Unternehmen könnte auf die Dienste von Leiharbeitern oder Freiberuflern verzichten.

Zwangsurlaub in der Coronakrise

Schwierig bei einer Lage wie beispielsweise der Coronakrise ist, dass es keinen Präzedenzfall dafür gibt. Üblicherweise wurde Zwangsurlaub für Betriebe wie Arztpraxen eingeführt. Wenn der Chef im Urlaub ist, kann in diesem Fall der Betrieb nicht weitergeführt werden. Demnach müssen die Angestellten gleichzeitig Urlaub beantragen. Ähnliches gilt, wenn es sich um einen Saisonbetrieb handelt, ein Hauptkunde wegbricht und nicht ersetzt werden kann. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, denn nicht jeder Einbruch der Auftragslage kann unter dem Begriff "dringende betriebliche Belange" geführt werden, wie Gerhard Stelzer, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Düsseldorfer Kanzlei "Peters Rechtsanwälte", erläutert. Diese dringenden betrieblichen Belange "können zum Beispiel darin liegen, dass wegen zeitgleicher Betriebsferien beim alleinigen Lieferanten keine sinnvolle Arbeit im Betrieb mehr möglich ist.

Nicht jede wirtschaftliche Krise bietet jedoch hinreichenden Anlass für vorgenannte dringende betriebliche Belange. Denn es gilt: Das sogenannte Betriebsrisiko, also die Gefahr unwirtschaftlicher Bezahlung von Arbeitnehmern trägt grundsätzlich der Arbeitgeber! Ein betriebliches Risiko – also etwa, wenn Auftragsmangel oder sonstige Störungen im Betriebsablauf zu einem (teilweisen) Stillstand führen – rechtfertigen die Anordnung von Zwangsurlaub nach allgemeiner Meinung in der Regel nicht. In diesen Fällen wird vielmehr der Zwangsurlaub als ungerechtfertigtes Abwälzen des wirtschaftlichen Risikos auf die Arbeitnehmer verstanden. Und dieses wirtschaftliche Betriebsrisiko soll ja immer das Unternehmen tragen." Dennoch sieht Stelzer die Corona-Krise durchaus als Grundlage einer Situation, in der dringende betriebliche Belange zum Verordnen von Zwangsurlaub führen können: "Grundsätzlich kann das Coronavirus mit all seinen – wirtschaftlichen und medizinischen – Konsequenzen zu Situationen im Unternehmen führen, die die Anordnung von Urlaub rechtfertigen. Dies kann in Form des Verbrauchs von 'Alt-Urlaub' erfolgen, um einen Antrag auf Bewilligung von Kurzarbeitergeld stellen zu können oder weil dem Unternehmen tatsächlich keine milderen Mittel als die Betriebs-(teil-)Schließung zur Verfügung stehen."

Welche Gründe für Zwangsurlaub gibt es?

Eine gesetzliche Regelung für die Anordnung von Zwangsurlaub gibt es nicht, weshalb man sich als Arbeitgeber auf Erfahrungen aus der Vergangenheit berufen muss, wenn man dieses Mittel nutzen will. Grundsätzlich gibt es das Instrument Zwangsurlaub für Saisonbetriebe, nicht betriebsfähige Unternehmen oder Firmen, die in eine unvorhergesehene betriebliche Krise gerutscht sind. Auch eine entsprechende vertragliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann die Grundlage für Zwangsurlaub bilden. Sogenannte Brückentage oder Feiertage wie Rosenmontag, Heiligabend oder Silvester, die grundsätzlich nicht zu den gesetzlichen Feiertagen gehören, sind hierfür gute Beispiele. Auch die Möglichkeit, gekündigte Mitarbeiter bis zum Ende ihrer Vertragslaufzeit zu suspendieren und sie in den bezahlten Urlaub zu schicken, besteht, sofern die Gefahr besteht, dass diese Mitarbeiter geschäftliche Geheimnisse verraten oder den Betrieb anderweitig sabotieren.

Allerdings sind viele der angegebenen Gründe oft nicht eindeutig von der Pflicht des Unternehmens zu trennen, für das eigene betriebliche Risiko zu haften. Daher riet Arbeitsrechtler Gerhard Stelzer auch Arbeitgebern, die während der Corona-Krise über die Anordnung von Zwangsurlaub nachdachten: "Bloßer Umsatzrückgang rechtfertigt die Maßnahme auch unter Hinweis auf die aktuelle Situation nicht! Der Unternehmer, der sich für die Anordnung von Zwangsurlaub entscheidet, ist jedenfalls gut beraten, die Entscheidung zu dokumentieren, um für etwaige spätere Streitigkeiten gewappnet zu sein. Wie immer ist vorzugsweise eine einvernehmliche Einigung mit den Mitarbeitern anzustreben."

Wie viel Zwangsurlaub ist erlaubt?

Es gibt keine allgemein gültige rechtliche Regelung über die maximale Dauer und zeitliche Festlegung der freien Tage, die Arbeitnehmern per Zwangsurlaub verordnet werden. Dr. Till Wegmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, von der Essener Kanzlei "Schmidt, von der Osten & Huber" erklärt, warum das so ist: "Grundsätzlich ist Zwangsurlaub in dieser Form nicht vorgesehen. In der aktuellen Situation rund um die Folgen der Covid-19-Pandemie denke ich allerdings, dass man Arbeitnehmer auffordern darf, einen bestimmten Teil ihres Jahresurlaubs bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu nehmen. Es muss dabei allerdings mit Bedacht und Augenmaß vorgegangen werden. So könnte man beispielsweise festlegen, dass 50 Prozent des Jahresurlaubs bis zum 15. August genommen werden müssen", so der Experte. Dabei muss man etwaige Prozesse zuvor im Einklang mit dem Betriebsrat abstimmen, sofern das Unternehmen über einen solchen verfügt. Ist dies nicht der Fall, so kann der Arbeitgeber die nötigen Maßnahmen auch alleine festlegen.

Die gängige Rechtsprechung legt nahe, dass dem Arbeitnehmer mindestens zwei Fünftel des Jahresurlaubs verbleiben sollten, nachdem der Arbeitgeber Zwangsurlaub angeordnet hat. Eine klare gesetzliche Grundlage für die Vorgehensweise in Krisenzeiten sieht Wegmann eher kritisch: "Man kann nicht jedes Szenario vorhersehen. Und es wird nicht besser, wenn man jetzt ein Corona-Gesetz einführt, denn die nächste Krise ist vielleicht eine ganz andere, die wiederum vollkommen abweichende Vorgehensweisen erfordert. Wir haben hinreichende juristische Instrumente zur Verfügung, mit denen man arbeiten kann." Doch natürlich besteht ein Restrisiko, dass zwangsbeurlaubte Arbeitnehmer ihre Arbeitskraft trotzdem weiter anbieten und ihre Firma verklagen, falls der Arbeitgeber dieses Angebot ausschlagen sollte. Ob eine solche Klage Erfolg hat, ist sicherlich auch davon abhängig, inwieweit nachgewiesen werden kann, ob ein Unternehmen tatsächlich beträchtliche betriebliche Einschränkungen hinzunehmen hat, die das Weiterarbeiten als nicht sinnvoll erscheinen lassen.

Was sind die Alternativen zu Zwangsurlaub?

Es gibt tatsächlich diverse Alternativen zum Zwangsurlaub, die in der Regel allerdings ausprobiert werden, bevor man das Instrument der Zwangsarbeit nutzt. Folgende Alternativen stehen zur Auswahl:

Überstundenabbau

Kurzarbeit

Arbeitszeitreduzierung

Bezahlte Freistellung

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern für geleistete Überstunden einen Freizeitausgleich anbieten oder ihnen die Überstunden auszahlen. Da es keine gesetzliche Grundlage für einen finanziellen Ausgleich von Mehrarbeit gibt, kann ein Arbeitgeber den Freizeitausgleich anordnen. Eine Ausnahme besteht, wenn im Arbeitsvertrag ein entsprechender Passus den Freizeitausgleich untersagt.

Kurzarbeit als Alternative

Ein viel genutztes Instrument zur Entlastung der Arbeitgeber ist Kurzarbeit. Dabei wird – wie der Name schon sagt – die Arbeitszeit der Angestellten verkürzt. Der Arbeitnehmer erhält für einen Teil des finanziellen Ausfalls das sogenannte Kurzarbeitergeld, das Arbeitgeber wiederum bei der Agentur für Arbeit beantragen müssen.

Auch eine Arbeitszeitreduzierung ist möglich, wenn der jeweilige Arbeitsvertrag dies durch eine Formularklausel zulässt. Das Bundesarbeitsgericht hat hierzu entschieden, dass eine einseitig vom Arbeitgeber angeordnete Arbeitszeitverkürzung 20 Prozent nicht überschreiten darf.

Bezahlte Freistellung entlastet den Arbeitgeber nicht von der finanziellen Entlohnung seiner Mitarbeiter. Wenn ein Unternehmer seine Mitarbeiter nach Hause schicken, dann kann er sich jedoch vorbehalten, dass diese Leute weiterhin erreichbar sein müssen. Sobald die Auftragslage es hergibt, kann der Arbeitgeber die Angestellten wieder zurückholen. In Betrieben mit vielen geringfügigen Beschäftigten wie man sie beispielsweise im Gastronomiegewerbe findet, kommt dieses Mittel hauptsächlich zur Anwendung.

Wie können sich Arbeitnehmer gegen Zwangsurlaub wehren?

Um sich gegen den Zwangsurlaub zu wehren, müssten Arbeitnehmer nachweisen, dass dieser Zwangsurlaub verordnet wurde, weil beispielsweise die Auftragslage gerade nicht rosig ist. Mit anderen Worten: Wenn ein Unternehmen Zwangsurlaub anordnet, weil es mit den Folgen eines von ihm selbst abzuwägenden betrieblichen Risikos kämpft, dann ist der Zwangsurlaub unter Umständen nicht rechtens. Auf jeden Fall muss der Betriebsrat zuvor informiert und das weitere Vorgehen mit ihm abgesprochen werden. Ist dies nicht der Fall, so sollten sich Beschäftigte zunächst juristisch beraten lassen, bevor sie eine Klage gegen den Arbeitgeber anstrengen. Denn wenn tatsächlich gravierende betriebliche Gründe vorliegen, dann ist der Arbeitgeber im Recht und kann den Zwangsurlaub anordnen. Normalerweise hält sich der Schaden für den Arbeitnehmer in Grenzen. Anders sieht es bei unbezahltem Urlaub aus, der einem Mitarbeiter verordnet wird. In diesem Fall sollte der Chef eines Unternehmens tatsächlich jedes andere Mittel ausgeschöpft haben und eine entsprechende Formulierung in den Arbeitsvertrag seines Angestellten geschrieben haben.

Wozu kann der Corona-Zwangsurlaub genutzt werden?

Normalerweise kann der Zwangsurlaub zu allem genutzt werden, was die Urlaubsplanung hergibt. Zu Zeiten eines Sonderfalls wie der Corona-Krise gibt es im Grunde auf diese Frage allerdings nur eine Antwort: Der Corona-Zwangsurlaub sollte genutzt werden, um gesund zu bleiben. Die Beschäftigungen während dieser Zeit haben nichts mit dem individuellen Urlaub im eigentlichen Sinne zu tun, auch wenn der angeordneten Freizeit ein Teil des Urlaubsanspruchs zum Opfer fällt.

Im Gegensatz zu üblichen Ferien haben Beschäftigte während eines solchen Sonderfalls zwar grundsätzlich Zeit zur freien Verfügung, aber durch entsprechende staatliche Auflagen in der Realität nur die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, die Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und die sehr begrenzten Möglichkeiten in diesen Urlaubstagen auszuschöpfen. Dass man einer einseitigen Anordnung nachkommen muss, mag für viele Menschen schwer zu ertragen sein, doch die Möglichkeit einer Kündigung bestünde im schlimmsten Fall eben auch.

(mi)