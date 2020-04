Info 2 zum Zwangsurlaub: Dringende betriebliche Belange

Dringende betriebliche Belange rechtfertigen das Instrument des Zwangsurlaubs. Was unter diesen Begriff fällt, ist allerdings nicht selten Bestandteil juristischer Erörterungen. Während der Corona-Krise ist die Sachlage hingegen meist relativ eindeutig, da ein Großteil der Unternehmen aufgrund ausbleibender Aufträge in wirtschaftliche Not geraten ist und den üblichen Urlaubsanspruch durch angeordneten Zwangsurlaub zu ersetzen sucht, um Kündigungen zu vermeiden.