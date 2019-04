Ratgeber : Wie gutes Zeitmanagement funktioniert

Die Zeit läuft davon, die Aufgaben-Liste wird immer länger. Wer den Überblick behalten will, braucht ein gutes Zeit- und Selbstmanagement. Es gibt zahlreiche Methoden – aber nicht jede passt zu jeder Persönlichkeit.

Wer seine Zeit erfolgreich einteilen will, sollte Blatter zufolge die folgenden Punkte befolgen: „Übersicht schaffen und behalten, laserscharfer Fokus auf die wichtigsten Aufgaben, konsequentes Setzen von Prioritäten.“ Diese Schritte seien für jede Person gleich – wie sie umgesetzt werden, das ist aber individuell unterschiedlich. Manchen Menschen hilft es, die Aufgaben auf Papier festzuhalten, andere nutzen lieber ein digitales Tool, andere wenden eine festgelegte Methode zum Zeitmanagement an.

Bei der ABC-Methode werden Aufgaben nach Wichtigkeit unterteilt. Alles, was wichtig ist und sofort erledigt werden muss, bekommt das Label A. Dinge, die später am Tag fertig gestellt oder delegiert werden können, fallen in Kategorie B. Unwichtige Aufgaben gehören zur Kategorie C und können ignoriert werden.

Ganz unabhängig von Methode, Papier oder Tools: Wichtig ist es, dass man alle zu erledigenden To-dos kennt, erklärt Anita Bischof, Trainerin für Selbstmanagement und Führungskräftecoach. „Und zwar nicht nur die offensichtlichen, sondern auch die Aufgaben, die sich nicht sofort bemerkbar machen.“ Außerdem sollte man einschätzen können, was passiert, wenn Aufgaben nicht in der vorgesehenen Zeit bearbeitet werden. Das hilft, die richtigen Prioritäten zu setzen.

„Ein weiterer Faktor ist es, den Aufwand für die Bearbeitung einer Aufgabe realistisch einzuschätzen“, sagt Bischof. „Im Coaching höre ich immer wieder, dass der Zeitbedarf für die Bearbeitung von Aufgaben, die nicht so häufig vorkommen, unterschätzt wird.“ Bei der richtigen Kalkulation helfen aus Sicht der Expertin Erfahrungswerte. Oder: Man teilt die einzelnen Aufgaben in kleine Schritte ein und schätzt jeweils die nötige Zeitspanne. „Wie ein Bergwanderer, der eine große Tour in einzelne Etappen aufteilt.“ So falle es leichter, einen Plan aufzustellen und einzuhalten. Auch ungeplante Unterbrechungen kann man in den Griff bekommen, indem man einen Zeitpuffer für Störungen und Unvorhergesehenes in der Tagesplanung berücksichtige.