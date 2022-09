Berufsporträt : Bilanzen unter die Lupe nehmen

Jeden Tag mit Zahlen umgehen, Jahresabschlüsse von Unternehmen lesen und prüfen – für viele klingt eine solche Tätigkeit staubtrocken. Wirtschaftsprüferin Katrin Fischer findet ihren Job aber spannend und abwechslungsreich.

Natürlich dreht sich im Alltag von Wirtschaftsprüfern vieles um Zahlen. Sie tauchen tief in Bilanzen und Co. ein. Schließlich geht es darum, die Jahresabschlüsse von börsennotierten Unternehmen, Banken, Versicherungen und staatlichen Unternehmen zu prüfen. Katrin Fischer erzählt von den spannenden Seiten ihres Berufs und ihrem Weg dorthin.

Der Weg in den Beruf Eigentlich wollte ich Steuerberaterin werden. Aber mit einem Studienplatz für BWL, den ich mir wünschte, hat es damals in der DDR nicht geklappt. Nach der Vereinigung Deutschlands konnte ich mich dann an der TU Berlin für Wirtschaftswissenschaften einschreiben. Das war im September 1990. Fünf Jahre später war ich mit dem Studium fertig.