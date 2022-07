Alt versus Jung : Generationskonflikte am Arbeitsplatz

Generationskonflikte am Arbeitsplatz

Nicht nur zwischen Kindern und ihren Eltern kommt es aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu Diskussionen. Auch im Job kann sich dieses Spannungsfeld der Generationen aufbauen. Was hilft dann?

Obwohl es eigentlich normal ist, dass mehrere Generationen am Arbeitsplatz zusammenkommen – unterschiedliche Werte und Arbeitsweisen können Konfliktpotenzial entfalten. Schließlich treffen zum Teil die Babyboomer (1956 bis 1965), die Generation X (1966 bis 1980), Generation Y (1981 bis 1995) und die Generation Z (ab 1996) aufeinander.

„Die Babyboomer stehen nach einem gängigen Klischee für Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit, Autoritäten respektieren sie“, sagt Karriere-Coachin Ute Gietzen-Wieland aus Bielefeld. „Boomer“ würden hart arbeiten und Überstunden in Kauf nehmen. Der Generation X und Y hingegen sei eine Work-Life-Balance wichtig. Für die Generation Z hätten Faktoren wie Spaß an der Arbeit und Sinnfindung Vorrang. Für sie liege der Fokus vor allem auf einer klaren Abgrenzung von Beruf und Privatleben.

Aus Sicht von Timo Müller kann gerade das Thema Überstunden für Unmut in einem altersgemischten Team sorgen. „Für Babyboomer ist es in der Regel selbstverständlich, länger zu arbeiten“, sagt der Leiter des Instituts für Konfliktmanagement und Führungskommunikation (IKuF). Eine Person der Generation Z habe dazu eine andere Einstellung: „Bei Überstunden geht mir wichtige Freizeit verloren, dazu bin ich nicht bereit“, sagt sie sich.

Dafür mangelt es Babyboomern laut Müller teilweise an Verständnis. „Wenn Mitarbeiter immer pünktlich nach Hause gehen, interpretieren dies die Babyboomer dann womöglich als Faulheit.“

Und wenn ein Vertreter oder eine Vertreterin der „Gen Z“ bei Stress mit anderen am Arbeitsplatz kündigt und sich eine neue Stelle sucht, stempeln Babyboomer das unter Umständen als fehlendes Durchhaltevermögen ab. „Die Einstellung, im Beruf zuerst an sich zu denken und am Ende möglichst viel Freizeit zu haben, ist für Boomer nicht nachvollziehbar, widerspricht deren Normen und ist für diese sogar moralisch verwerflich“, sagt Müller.