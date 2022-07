Inflation : Alle Kosten steigen, bloß das Gehalt nicht

Wer die Inflation als verstärkendes Argument für die Gehaltsverhandlung nutzen möchte, sollte möglichst konkret aufzeigen, was teurer geworden ist. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Die Inflation als Argument bei Gehaltsverhandlungen anzuführen, davon raten Experten normalerweise ab. Die derzeitige sehr hohe Teuerungsrate macht das Thema Lohnerhöhung allerdings besonders brisant.

Preissteigerungen haben die Teuerungsrate in Deutschland auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren getrieben. Die Inflation in Deutschland kratzt an der Acht-Prozent-Marke. Da liegt für Beschäftigte der Gedanke nahe, beim Arbeitgeber genau aus diesem Grund mehr Gehalt zu verlangen. Ist das klug?