Studie Was Mitarbeiter wirklich wollen

Insbesondere gute Führung erweist sich laut Alexander Cisik mehr denn je als Schlüsselfaktor, um Personal zu binden. „Wir kommunizieren mit unseren Mitarbeitern auf allen Hierarchieebenen offen und regelmäßig, um sie zu informieren und mitzunehmen. Gerade bei dezentralen Organisationen wie der Unseren ist das wichtig, damit der Teamgedanke nicht verloren geht“, sagt Ann-Christin Strücker von der CBS. „Wir erwarten von unseren Führungskräften eine gute und partnerschaftliche Kommunikation in die Belegschaft, auch wenn die Themen gerade in diesen Zeiten herausfordernd sind.“ Auch Kyocera investiert stark in die Ausbildung von Führungskräften und die stetige Weiterentwicklung des Miteinanders im Team. „Do the right thing as a human being, also das menschlich Richtige zu tun, ist als Maßgabe unseres Handelns in unserer Unternehmensphilosophie verankert“, sagt Tanja Ossen-Werner. „Das spiegelt sich auch in unserer Gesprächs- und Feedbackkultur wider.“