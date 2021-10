Stellenanzeigen : Zwischen den Zeilen lesen

Nützliche Indizien: Wer in Stellenanzeigen zwischen den Zeilen liest, kann mehr über den Arbeitgeber herausfinden . Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Die einen preisen den Tischkicker an, die anderen werben mit flachen Hierarchien: Sind Stellenausschreibungen nur Selbstbeweihräucherung, oder kann man darin wirklich etwas über den Arbeitgeber erfahren?

Stellenanzeigen hätten sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, sagt Wolfram C. Tröger. Es gehe nicht mehr nur rein darum, Aufgaben und Erwartungen darzustellen. Er hält sie daher nach wie vor für ein probates Mittel für Unternehmen, um auf eine Vakanz neugierig und aufmerksam zu machen.

Allerdings käme es hier auf das für die Anzeige genutzte Medium an. In einem Online-Portal sind die Angebote mobil optimiert, einige Bullet-Points zählen die Kernpunkte auf. „Hier zwischen den Zeilen zu lesen, ist schwierig“, sagt der Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater.

Tatsächlich sei es bei gut gemachten Stellenanzeigen so, dass Punkte mit größerer Priorität weiter oben oder vorne stehen, sagt Tröger. Ähnlich wie bei Zeugnissen. Bewerber müssen dann unterscheiden, was ein Muss und was wünschenswert ist.