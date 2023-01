Berufsporträt Experte nimmt die Handschrift unter die Lupe

Mein Weg in den Beruf Bereits mein Vater arbeitete in dem Beruf. Während meines Masterstudiums in Psychologie habe ich mich zum Schriftsachverständigen weitergebildet. Mittlerweile bin ich freiberuflich im Mannheimer Schrift- und Urkundenlabor tätig und von der Industrie- und Handelskammer als Sachverständiger für Handschriftenuntersuchungen öffentlich bestellt.