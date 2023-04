Berufsporträt Disponenten behalten auch im Stress den Überblick

Wie ich Disponent geworden bin Auf der Rückbank des elterlichen Autos drückte ich mir als kleiner Junge immer die Nase an der Scheibe platt, wenn wir durch den Hamburger Elbtunnel fuhren. All die Lkw und Container faszinierten mich. So fing es an, dass ich mich für Logistik und Transport interessierte. Nach dem Abitur habe ich dann eine Ausbildung als Speditionskaufmann absolviert.