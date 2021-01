Persönlichkeit : Gründermentalität am Arbeitsplatz

Felix Staeritz (rechts) und Dr. Sven Jungmann gehören zur aktiven Gründerszene in Deutschland. In dem Buch „Fight Back Now“ haben sie ihren Leitfaden für Innovationen vor allem bei den Zukunftsthemen Klima und Gesundheit niedergeschrieben. Foto: Founders Lane

Nicht jeder muss sein eigenes Start-up aufbauen. Gerade in der momentanen Zeit überlegt man sich das auch zweimal. Aber was Jungunternehmer generell auszeichnet, kann auch Angestellten bei ihrer Karriere helfen.

Den Gründergeist trug Felix Staeritz bereits als Schüler in sich. Als 16-Jähriger gründete er „Visionen machen Schule“, beleuchtete das Bildungssystem in seiner Heimat Sachsen und befasste sich mit der Frage, welche Möglichkeiten Jugendliche haben, in Deutschland ihre eigene Firma ins Leben zu rufen. Nach dem Studium in Wirtschaftsinformatik und International Management gründete er das Start-up „KochAbo“. Seit vier Jahren ist er CEO des Beratungsunternehmens „Founders Lane“. Nun will der Seriengründer nicht jeden zu einem Unternehmer machen, aber zumindest sollte jeder in sich die Gründermentalität wecken.

„Gründer glauben an sich selbst, haben Mut und eine gewisse Entschlossenheit, ihre Ziele zu erreichen“, nennt Staeritz die wichtigsten Charaktereigenschaften. Stress in positive Energie umzuwandeln und aus Rückschlägen zu lernen, um Lösungskonzepte zu entwickeln und einen neuen Mehrwert zu generieren, gehören ebenfalls zum sogenannten Mindset eines Gründers. Ebenso trüge er noch eine kindliche Neugier in sich, um mit einer gewissen Leichtigkeit durch die Welt zu gehen und zu lernen, so Staeritz. „Das vergisst man oft als erwachsener Mensch.“ Auch ein Arbeitnehmer solle mal vom gewohnten Weg abbiegen.

INFO Sachbuch Autoren Felix Staeritz und Dr. Sven Jungmann gehören zum Führungsteam von „Founders Lane“. Für ihr Buch führten sie über 50 Interviews mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Forschung. Veröffentlichung „Fight Back Now“ ist bisher nur auf Englisch erschienen (ISBN-10:1911671332; LID Publishing House) und ist der Nachfolger des Buchs „Fight Back“. Mitte April erscheint die deutsche Ausgabe mit dem Titel „Fight Back Now: Das entscheidende Jahrzehnt“.

Dazu müsse er in seinem Job nicht gleich unzufrieden sein. „Man sollte immer über den eigenen Tellerrand hinausschauen und Dinge neu denken. Gerade in der jetzigen Zeit hört ein Arbeitgeber vielleicht noch mehr zu als früher“, meint Staeritz. „Jeder hat eine Verantwortung, Dinge auch zu gestalten und zu verändern. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir alle anpacken müssen.“

Nicht erst die Krise durch die Corona-Pandemie, sondern Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Klimawandel und die Gesundheitsversorgung in der Welt haben ihn deshalb zur Aussage gebracht, dass die 2020er-Jahre „das entscheidende Jahrzehnt“ sind. Sie ziert auch den Untertitel seines aktuellen Buchs „Fight Back Now“. Er bezeichnet es als Leitfaden für Innovationen in den oben genannten Bereichen, und er fordert dafür den Schulterschluss zwischen Konzernen und Digitalunternehmen. Nicht in erster Linie, weil – wie in aller Munde – nur mit der Digitalisierung der unternehmerische Erfolg nachhaltig bewahrt wird. Sondern, so die Kernaussage von Kapitel vier „Konzern trifft Unternehmergeist“: Während Konzernlenker anhand von empirischen Daten prognostizieren würden, wie sich neue Geschäfte im Detail entwickeln werden, würden Digitalunternehmer komplett neue Modelle aufbauen. Daher wollten sie nicht so sehr die Zukunft vorhersagen und kontrollieren, sondern ließen sich überraschen, um aus fortlaufenden Erkenntnissen zu lernen. Solche systematischen Experimente führten zu schnellem Lernfortschritt bei vergleichsweise geringem Ressourceneinsatz.

Für das Sachbuch führten Felix Staeritz und sein Co-Autor, der Mediziner Dr. Sven Jungmann, Interviews mit über 50 Konzernchefs und Verantwortungsträgern aus Wirtschaft, Politik und Forschung. Unter anderem Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, DHL-Vorstand Thomas Ogilvie und Martina Larkin, verantwortliches Mitglied für Europa und Eurasien beim Weltwirtschaftsforum, standen Rede und Antwort. Auch Erfolgsbeispiele aus der Region, wie das in Düsseldorf gegründete Reiseportal „trivago“, werden genannt.