Berufswahl Wenn es auf die Stimme ankommt

Was wird genau überprüft? „Zum einen die sprachlichen Fähigkeiten wie Aussprache, Wortschatz und Grammatik“, sagt Bernhard Junge-Hülsing vom Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Gecheckt würden zudem stimmliche Belastbarkeit, Stimmumfang, Tonhaltedauer und Heiserkeit. „Auch ein Hörtest sollte durchgeführt werden.“ Unter dem Strich gehe es um korrekte Sprache und korrektes Sprechen sowie die Belastbarkeit der Stimme. Erstellt wird das Gutachten von Fachärzten, also Phoniatern. Auch HNO-Ärzte mit entsprechender Zusatzqualifikation sind dazu berechtigt. Sie führen eine Kehlkopfspiegelung durch, per Zeitlupenuntersuchung werden Stimmlippenschwingungen analysiert.