Ohne elektronische Post inkl. Envelope, Header & Body geht in Unternehmen nichts : Benimmregeln für die korrekte Email

Düsseldorf (rpo). Die englische Sprache zu beherrschen, wird angesichts der Globalisierung immer wichtiger. Wer nicht englisch spricht, kann seine Karriere meist vergessen. Andererseits nimmt die schnelle Kommunikation per Mail größeren Raum ein. Und hier lauern Fettnäpfchen: Wie und was schreibt man in Mails auf englischer Sprache?

Egal ob Besprechung, Einladung oder Dienstanweisungen, ohne elektronische Briefe geht unter den Mitarbeitern nichts. Aber viele Emails werden ohne Sorgfalt geschrieben, der Ton ist nicht angemessen, teilweise fehlt die Anrede oder die Email ist nur so dahin geschmiert worden. Das sei unhöflich, meint die britische Zeitung "Daily Mirror" und hat deshalb einen Email-Knigge entworfen.

Regel 1: Achten Sie auf die Form. Niemals eine E-Mail in Großbuchstaben verfassen. Im Internet steht Großschrift für Schreien.

Regel 2: Achten Sie auf die Anrede. Auch im elektronischen Briefverkehr möchten die Menschen korrekt angesprochen werden.

Regel 3: Kontrollieren Sie Ihre E-Mails regelmäßig. Den elektronischen Briefkasten nicht zu checken, ist genauso unhöflich, wie Briefe nicht zu beantworten.

Regel 4: Wenn es schnell gehen muss, schleichen sich oft Fehler ein oder der Empfänger fühlt sich durch eine Formulierung verletzt. Denken und prüfen Sie nach, bevor Sie eine E-Mail abschicken.

Regel 5: Nicht jedem sind die im Internet genutzen Zeichen wie zum Beispiel Smilies geläufig. Deshalb hüten Sie sich vor Cyber-Jargon. Verlassen Sie sich lieber auf den korrekten Sprachgebrauch.

Regel 6: Schreiben Sie für die Ewigkeit. Bedenken Sie, dass E-Mails lange Zeit gespeichert werden können.

Regel 7: Vermeiden Sie Massen-Mails. Natürlich kann man einen guten Witz an eine Gruppe verschicken. Von Ketten-Mails will die Mehrheit der Web-Gemeinde jedoch verschont bleiben.

Regel 8: E-Mail ist ein schnelles Medium. Eine Anfrage sollte so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 48 Stunden beantwortet werden.

Regel 9: Versenden Sie E-Mails nur an diejenigen, die dem Empfang zustimmen. Unverlangte E-Mails sind lästig und kosten den Empfänger Zeit und Geld.

Generell gilt für deutsche wie englische Mails, dass es eine formelle und eine mehr kollegiale Form gibt. Wer also eine Mail mit "Dear Sir" beginnt, wird mit Sicherheit nicht an einen Kollegen schreiben. Andererseits ist ein lockeres "Hi John" auch nicht in jeder Mail angebracht.

Buchtipp: English für Emails, Cornelsen Verlag Berlin. ISBN 3-464-01878-4