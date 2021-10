Gesellschaft : Klischees über bestimmte Berufe

Wer in Gesprächen immer wieder mit Vorurteilen zum Beruf konfrontiert wird, kann entweder darauf eingehen, erklären oder klare Grenzen setzen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Branchen, Geschlechter und Berufe sind häufig mit Vorurteilen behaftet. Was macht es mit Berufstätigen, wenn sie dem immerzu ausgesetzt sind? Und wie geht man damit am besten um?

Die Lagerlogistiker, die nicht bis fünf zählen können, die Landwirte, die ihre Tiere quälen, oder die Beamten, die den ganzen Tag nur Stempel aufs Papier drücken: Für diejenigen, die in diesen Branchen tätig sind, können solche Vorurteile nicht nur nervig, sondern auch belastend sein, wenn sie immer wieder mit diesen falschen Ansichten konfrontiert werden. Da sie nicht aus allen Köpfen verschwinden, muss man lernen, damit umzugehen.

Dazu muss man erst einmal verstehen, woher vorurteilsbehaftetes Denken überhaupt kommt. „Wir haben Vorurteile, weil wir gerne alles kategorisieren und damit vereinfachen“, sagt Mentalcoachin Melanie Kohl. „Deshalb stecken wir Menschen in Schubladen. Das beginnt schon in der Kindheit und wird von den Eltern übernommen.“

Mit Vorurteilen umzugehen sei manchmal deshalb so schwierig, weil sie zumindest in Teilen auf beobachtbaren Tatsachen beruhen, sagt Psychotherapeut Enno Maaß. Allerdings müsse das jeder für sich selbst differenzieren. „Schließlich treffen selbst die beobachtbaren Dinge nicht auf alle zu.“

Wer selbst häufig in Schubladen gesteckt wird, sollte unterscheiden, mit welcher Absicht das Gegenüber gerade spricht und was die Motive sind, rät Maaß. Je nach Situation empfiehlt er drei Reaktionen: Lustig drauf eingehen, erklären oder klare Grenzen setzen.

Wenn beim Small Talk auf einer Party das Gegenüber mit einem lockeren Spruch lustig sein will, dann könne man das entsprechend kontern, so der Experte. Vielleicht will aber nur jemand den eigenen Frust loswerden? „Das kann man dann eventuell erfragen“, sagt Maaß.