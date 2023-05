Arbeitszeitmodelle im Vergleich In diesen Ländern ist die Viertagewoche gesetzlich verankert

Viele Menschen sehnen sich nach einer besseren Work-Life-Balance. Also mehr Freizeit und Momente mit Familie und Freunden, statt an fünf von sieben Tagen der Woche zu arbeiten. Die Viertagewoche ist immer wieder auch in Deutschland Thema, jüngst ergab eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, dass sich 81 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland eine Viertagewoche wünschen. Während in den 50er-Jahren die Fünftagewoche mit 40 Stunden das Verbesserungsmodell zur damals noch üblichen Sechstagewoche mit 48 Stunden verkörperte, soll nun laut Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einer Verkürzung auf vier Tage nachgelegt werden.