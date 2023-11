Verdi kündigt mehr Proteste an Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst der Bundesländer

Parallel soll es in Berlin auch Warnstreiks in den Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt geben, bei der gerade Verhandlungen über einen Haustarifvertrag geführt werden. In Hamburg sind laut Verdi ferner Streiks in anderen Bereichen geplant, etwa in Bezirksämtern. Derzeit laufen Tarifgespräche für 1,1 Millionen Beschäftigte der Länder außer Hessen. Für Anfang Dezember ist eine dritte Verhandlungsrunde angesetzt.