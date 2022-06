Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hat in ihrem Bericht zum Beschäftigungsausblick 2021 Zahlen zu den Urlaubsansprüchen und freien Tagen in ihren Mitgliedsstaaten* aufgelistet. Ein kleiner Inselstaat führt diese Statistik mit insgesamt 39 Tagen an. Für Arbeitnehmer in den USA sieht es dagegen gar nicht gut aus. Deutschland rangiert in der unteren Hälfte der Statistik.



Die Angaben basieren auf den Mindestanspruch in den einzelnen Ländern, da wegen verschiedener Faktoren wie Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter oder Wirtschaftszweig die Ansprüche variieren.



*Stand 2020 mit 37 Mitgliedsstaaten ohne Costa Rica (Beitritt Mai 2021).



Quelle: https://www.oecd-ilibrary.org, außer Island