Zwischen zehn und 39 Tagen : Urlaubsanspruch weltweit - Wo es die meisten freien Tage im Jahr gibt

Foto: adobe/ Hermes Arzneimittel/JenkoAtaman Infos Urlaubstage im weltweiten Vergleich

Düsseldorf Wieviel Urlaub steht Arbeitnehmern in Ländern rund um den Globus zu? Die OECD hat Zahlen dazu veröffentlicht. Neben einem Inselstaat ist ein Nachbar von uns ebenso ganz oben zu finden: mit neun freien Tagen mehr als wir. Und es gibt ein Land, in dem es überhaupt keinen Anspruch auf Urlaub gibt.

Etwas Neid ist wohl schon dabei, wenn wir Deutschen auf andere Länder schauen, rangieren wir doch in der unteren Hälfte der Statistik, die die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) veröffentlicht hat. Dort sind in einem Bericht zum Beschäftigungsausblick 2021 Zahlen zu den Urlaubsansprüchen und freien Tagen in den OECD -Mitgliedsstaaten* veröffentlicht. Die Angaben basieren auf dem Mindestanspruch in den einzelnen Ländern, da wegen verschiedener Faktoren wie Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter oder Wirtschaftszweig die Ansprüche variieren.

Je nachdem wieviele Feiertage in dem jeweiligen Land gesetzlich festgelegt sind, können so auch schon mal über 35 bezahlte freie Tage im Jahr zusammenkommen.

Über insgesamt 39 freie Tage dürfen sich die Isländer freuen. Die Arbeitnehmer dort haben Anspruch auf 24 Tage Urlaub im Jahr. Bei 15 Feiertagen im Jahr, das sind immerhin sechs Tage mehr als in Deutschland, kommen die Inselbewohner auf fast 40 Tage. Unser Nachbar Österreich kann sich auch nicht beklagen. Neben 25 Urlaubstagen per Gesetz, haben sie 13 Feiertage und kommen so auf 38 bezahlte freie Tage.

Schlusslicht sind die USA. Dort haben die Arbeitnehmer rechtlich keinen Anspruch auf Urlaub. In der Statistik ist deswegen eine Null aufgeführt. In der Praxis müssen die Amerikaner sich aber nicht mit ihren zehn gesetzlichen Feiertagen begnügen, sondern in der Regel werden ihnen immerhin durchschnittlich zehn Urlaubstage vom Arbeitgeber gewährt.

In Japan hingegen verzichten die Arbeitnehmer laut Umfragenfreiwillig auf ihre Urlaubstage. Ihnen stehen zwar per Gesetz zehn Urlaubstage zu, neben den 16 Feiertagen, doch durchschnittlich die Hälfte der Urlaubstage lassen sie verfallen.