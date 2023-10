Motivation Wenn der Frust im Job überwiegt

So ähnlich klingt auch die Empfehlung von Unternehmensberaterin Maria Holtz. „Ich habe in der Beratung festgestellt, dass in der Erziehung – sowohl bei Eltern als auch in der Schule – zu wenig danach gefragt wurde: Was will ich machen? Worin bin ich gut?“ Das Erziehungssystem sei zu lange auf Fehlersuche, statt auf Stärken fokussiert gewesen. Das müssten viele Menschen, die während ihres Berufslebens dann massiv unzufrieden würden, später nachholen. „Arbeitsunzufriedenheit kann natürlich mit den Kollegen oder der Führungskraft zusammenhängen“, sagt Maria Holtz, „aber es gibt eben auch viele Menschen, die nach zehn oder zwölf Jahren im Beruf feststellen: Das passt nicht.“ Und dann gehe es darum, Handlungsoptionen herauszuarbeiten. Die Beraterin bietet ihren Klienten dann Fantasiereisen oder Achtsamkeitsübungen an, um Bilder und Ideen hervorzuholen. Gemeinsam nimmt sie mit den Betroffenen Wertesystem in den Blick. Das Ziel: eine sinnstiftende Arbeit zu finden, die zu einem passt.