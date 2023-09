Beratung & Trainings Vorsicht vor unseriösen Coaches

Wer sich für einen Anbieter entscheidet, sollte am besten einen schriftlichen Vertrag schließen, der genau aufschlüsselt, was im Coaching geplant ist. Also zum Beispiel die Stundenzahl, die voraussichtlich nötig ist, in welchen Abständen sich Coach und Kunde treffen und wie lange das Coaching insgesamt wahrscheinlich dauern wird. Auch Verschwiegenheitsregeln und Vereinbarungen bei Absagen sollten sich darin finden.