Soziale Berufe Balance zwischen Empathie und Emotion

„Der soziale Sektor ist so vielfältig“, sagt auch Sonja Boog, Weiterbildungskoordinatorin bei der Agentur für Arbeit Düsseldorf. „Wer Lust hat, mit Menschen zu arbeiten, findet einen passenden Beruf.“ Allerdings weiß auch sie um die besonderen Herausforderungen an die soziale Kompetenz in der Arbeit mit Menschen. „Die Grundfähigkeit der Empathie kann man schlecht erlernen“, sagt sie, „aber den Umgang damit kann man schulen.“ Und darauf setze die Ausbildung vieler sozialer Berufe. „Es geht aber um mehr, als nur darum, Mitgefühl zu haben“, betont Boog und denkt dabei an die fachliche Ausbildung. Aber Kompetenzen wie Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein seien wichtig, um in sozialen Berufen zurechtzukommen. „Deswegen ist es wichtig, erst einmal herauszufinden, was zu einem passt“, sagt sie. Um feststellen zu können, ob man in einem sozialen Beruf gut aufgehoben sei, empfehle sie Praktika: „Dann kann man auch herausfinden, ob einen der Arbeitstag noch auf das Sofa verfolgt.“