Gesundheit Fitnessübungen im Führerhaus

Schultern und Brust kräftigen Für die Übung das Lenkrad mit beiden Händen umgreifen. In aufrechter Sitzhaltung und mit heruntergezogenen Schultern wird das Lenkrad dann so fest wie möglich auseinandergezogen. Die Position circa sechs Sekunden halten, kurz lockerlassen und dann das Lenkrad für etwa sechs Sekunden so fest wie möglich zusammendrücken. Auch diese Übung am besten fünfmal wiederholen.