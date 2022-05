Berufsporträt : „Ich bin eine Tränenjägerin“

Emotionen wecken, Menschen zum Lachen bringen und zu Tränen rühren: Als Traurednerin muss Simone Schmidt mit ihren Worten ins Schwarze treffen. Denn eine Generalprobe gibt es für ihren Auftritt nicht.

Der Weg in den Job Planen, Organisieren, Fäden zusammenführen – das sind meine Leidenschaften. Neben meinem Vollzeitjob habe ich deshalb schon immer auch in der Gastronomie, später als Assistentin einer Hochzeitsfotografin gearbeitet. Irgendwann habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, meine Leidenschaften noch stärker auszuleben und eine achttägige IHK-Weiterbildung zur Hochzeitsplanerin gemacht. In einer Phase, in der ich mein Netzwerk aufgebaut habe, wurde ich immer wieder darauf angesprochen, warum ich nicht mal eine Rede bei einer Hochzeit halte. Für mich, eine Person, die nicht gerne im Vordergrund steht, bis dahin unvorstellbar.