Besser vorbereitet So gehen werdende Väter konstruktiv ins Elternzeitgespräch

Weitere wichtige Punkte für das Gespräch mit dem Arbeitgeber: Was ist vor Beginn der Elternzeit noch zu erledigen? Und: Wie bleiben Beschäftigte während der Elternzeit am besten mit dem Team in Kontakt? Strobel nennt einen Eltern-Newsletter oder ein monatliches Treffen mit dem gesamten Team als Möglichkeit.